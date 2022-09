Tederite firmat ähvardab kustutamine

Rauno Teder Ukrainast: ütlesime kauplustele, et kõik väärtuslik tuleb ära peita

Porto Franco juht Rauno Teder, kes on ühtlasi Londoni alternatiivbörsil noteeritud ettevõtte Arricano suuromanik, ütles, et olukord Ukrainas on rahunenud, ent sõja alguses tuli mõelda, kuidas edasi tegutseda.