Raadiohommikus energiakriisist ministri, tootja ja tarbija vaatest

Nordic Milk OÜ tegevjuht Ülo Kivine räägib esmaspäeval lähemalt, kui palju on ettevõte suutnud alternatiivsete kütustega raha säästa. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis lahkame energiakriisi nii tarbija, tootja kui ka ministri abiga.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut lahkas Brüsselis energiahindade langetamise võimalusi koos Euroopa kolleegidega. Minister annab aru, milline teekaart paika sätiti ja millal võiksid Eesti ettevõtjad leevendust loota. Eesti Energia juht Hando Sutter räägib Euroopa plaanide mõjust riigifirma tegevusele, samuti saab teada, kas sarnaselt Põhjamaade konkurentidega vajab Eesti Energia fikseeritud lepingute laviini all riigi abi.

Energiakriisis kulude vähendamiseks tegi piimakontsern Nordic Milk investeeringuid gaasi kõrval alternatiivsete kütuste kasutamiseks. Kui palju sellest kasu on olnud ja milline sõnum on ettevõttel otsustajatele, selgitab hommikuprogrammis Nordic Milk OÜ tegevjuht Ülo Kivine.

Algava nädala olulisimad sündmused finantsturgudel harutame lahti koos börsitoimetuse ajakirjaniku Jaan Martin Raigiga, kes selgitab ühtlasi keskpankurite otsuseid nii siin- kui ka sealpool ookeani.

Raadiohommiku toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Kristjan Kurg.

10.00–11.00 "Minu karjäär". Olympic Entertainment Group tegutseb täna seitsmes riigis ja seetõttu on ettevõtte töötajatel võimalus töötada nii multikultuurses seltskonnas kui ka teha ettevõtte sees karjääri väga erinevates riikides. Ettevõtte suurepärastest töötajate rahuloluuuringu tulemustest ja viimase aasta põnevatest arengutest räägivad saates Olympic Entertainement Groupi juhatuse liige ja personalidirektor Helena Evert ja OlyBeti turundusdirektor Liina Liiv.

Saadet juhib Kadrin Kahu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Ei juhtu just sageli, et end majanduslikult kindlustanud ettevõtja otsustab hakata õpetajaks, aga Sulev Sisask nõnda tegi. Äsja oma elutööle ehk Ordi arvutiärile ostja leidnud Sisask annab Jõgevamaa gümnaasiumis füüsikatunde ja soovibki edaspidi sellele ametile pühenduda.

Saates uurime, millise pilguga näeb äris edu saavutanud inimene Eesti haridusmaastiku olukorda.

Sulev Sisaskit intervjueerib Karl-Eduard Salumäe.

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

12.00–13.00 "Obskuurne majandus". Seebikad on samuti olnud turundusajaloos üks hea obskuurne näide, kus sponsorist on saanud sünonüüm turundatavale asjale. Kuidas see käis ja miks tänapäeval seebikate populaarsus langeb, kuulete saatest.

Saatejuht on Linda Eensaar.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Tallinna korteriturg on jahtumas ja muutunud aeglasemaks. Saates võetakse vaatluse alla elukondliku kinnisvara ost-müük.

Arutakse ka Tallinna lähiümbruse kinnisvaraturgu ja sealseid arendusvõimalusi. Samuti vaadeldakse seda, kui kaua võiks olla müügis korter või elamu ja mis on olnud viimaste kuude müügiajad. Külas on Uus Maa analüütik Risto Vähi ja Maakri büroo kutseline maakler Meelis Paldre.

Saadet juhib Külli Kaljulind.

15.00–16.00 "Lavajutud". Esmalt kuulete teenindustreeneri ja koolitaja Elina Ojastu esinemist, mis on lindistatud tänavu aprilli lõpus toimunud teeninduskonverentsil. Ta räägib klienditeeninduse erinevate rollide võlust ja valust ning sellest, kuidas inimesed saavad end teadlikumalt juhtida, kuidas rolle enda kasuks tööle panna ja neist vajadusel välja astuda.

Samuti kuulete sotsiaalmeedia eksperte Boost Yourselfi ja Nullist turunduskooli asutajaid Sven Nuumi ja Teet Torimit. Esinemine on lindistatud tänavu juuni alguses toimunud sotsiaalmeedia konverentsil. Nad toovad välja enamlevinud vead, mida ettevõtted Facebookis ja Instagramis teevad, ning annavad praktilisi soovitusi, kuidas vigu vältida.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit