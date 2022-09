Elektrienergia toodang kasvas mullu põlevkivi toel

Maapõu peidab lõpmatult energiat, mis pole põlevkivi ega nafta

Maailma võimsaim energiaallikas asub inimestest vaid mõne kilomeetri kaugusel meist ehk jalge all maa sees. Geotermilist energiat on nii palju, et inimkond võiks seda piiramatult kasutada ja seda juba tehakse laialdaselt näiteks Rootsis ja Soomes, aga mitte Eestis. Kuidas maapõues leiduvat energiat kütteks ja jahutuseks kasutada ning kas seda võiks ka Eestis teha, sellest värskes Äripäeva raadio saates "Energiatund" juttu tulebki.