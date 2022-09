Uudised

Raadiohommikus: viimane kustutab tule, aga mis kell?

Rimi Eesti tegevdirektor Vaido Padumäe selgitab esmaspäevases hommikuprogrammis, kuidas on kriisi mõjud tarbija ostukorvi mõjutanud. Foto: Raul Mee

Esmaspäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime kinnisvaraturu seisust ja väljavaatest, toidukaupluste ja tarbijate käekäigust ning kohaliku ühistranspordi toimetulekust.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman avab karmima rahapoliitika ja tarbija kindlustunde mõjusid kinnisvaraturule ja ennustab, mis suunas liiguvad hinnad lähema poole aasta jooksul.

Rimi Eesti tegevdirektor Vaido Padumäe selgitab kogemusi probleemidest, millega pea kõik ettevõtjad silmitsi seisavad: millise kivi alt säästukohti leida, kuidas tulla toime üha suurema palgasurvega ning kuidas tunnetavad jaeketid inimeste ostujõudu. Kas energia säästmiseks on mõistlik lühendada kaupluste lahtiolekuaegu?

Kohalik bussiliiklus on sügiseks pankrotis, kui riik hinnatõusu kompenseerimiseks ei sekku, ütles Mootor Grupi omanik Hugo Osula kütuseturu aastakonverentsil. Küsime Hansabussi juhi ja Autoettevõtete Liidu juhatuse liikme Indrek Halliste käest, kuidas avalikku liinivedu elujõuliseks saada, miks on riigi või omavalitsuste lepingud erineval moel indekseeritud ja kas lähiajal ootab ees liinivedude katkemine.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub viie saatega.

10.00-11.00 "Minu karjäär". Milline on elu Ida-Virumaal ja milliseid vabu tarkasid töökohti seal praegu leidub, millised on karjäärivõimalused suures kontsernis ja kuidas jõudsid Ida-Virumaal toodetud Eesti ettevõtte tooted Islandile, sellest räägivad saates Viru Keemia Grupi (VKG) personalijuht Eve Rei ja grupi tütarettevõtte Viru RMT müügiosakonna juhataja Indrek Metsatalu.

Saadet juhib Kadrin Kahu.

11.00-12.00 "Kuum tool". Ettevõtjad ja avalik sektor otsivad jaheda sügise lähenedes võimalusi energiasäästuks, millega eri valdkondes on eri mured. Samal ajal kui arutatakse elektri universaalteenust, kõlab aga riigikogu saalist, et säästmine on saatanast ning kogu rohepööre ja taastuvenergiale üleminek on n-ö euronõue ning Brüsseli vandenõu.

Kas ja kuidas säästa? Miks riik annab nii visalt pikaajalisi garantiisid suurtele taastuvenergia projektidele? Kuidas mõistlikult kasutada loodusressursse? Kas CO2 kvoodisüsteem tuleb prügikasti saata? Neile ja teistele pakilistele küsimustele otsime vastuseid koos tippteadlase Erik Puuraga, kes kuulus aastaid Tartu Ülikooli juhtkonda ning kes oma töös on keskendunud just keskkonnateemadele, aga ka ettevõtlussuhetele ja innovatsioonile. Saatejuht on Neeme Korv.

12.00-12.20 "Lühisaade: obskuurne majandus". Telefon pole mingi kuulujuttude levitamise tööriist. Sa helistad selle abil vaid oma arstile, politseinikule, poodnikule. Või siis mees annab teada, millal ta koju jõuab. Kõik. Nii öeldi esimestele telefonikasutajatele 19. sajandi lõpus.

Telefoni üks peamisi funktsioone on täna täiesti mõistetavalt sotsiaalne: me tahame teada, kuidas kellelgi läheb ja kui ta elab kaugel, siis on telefon väga tõhus vahend üksteise eluga kursis hoidmiseks. Esimesed telefonitootjad ei näinud, et selline asi mõistlik oleks. Mis siis sai? Seda kuula saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". "Võtsin teadlikult enne tööle asumist aja maha, sest teadsin, et ees on intensiivne periood," ütleb möödunud aasta augusti metallitööstust Saku Metall Allhanke Tehast juhtima asunud Gerth Kivima, kes hindab oma esimest juhiaastat edukaks.

Edu näitavad ka numbrid, sest varem kahjumlikult töötanud teha on taas kasumis. Saates räägime Kivima esimesest juhiaastast, tema võitudest ja väljakutsetest, aga muutustest, mis viisid ettevõtte taas kasumisse. Juttu on ka tööjõuturust ja metallitööstuses toimuvast. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Lavajutud". Saate esimeses pooles kuulete Eesti turismifirmade liidu presidenti ja ettevõtjat Tiit Pruulit. Ta räägib turismi tulevikuvaatest ja trendidest ning sellest, kuidas need turundust mõjutavad. Ettekanne on salvestatud tänavu märtsi lõpus toimunud turunduskonverentsil Password.

Saate teises pooles kuulete käsitöö ja kodunduse õpetajat, blogijat ja koolituskeskuse KUUT loojat Anna Lutterit. Ta jagab enda kogemuslugu selle kohta, kuidas luua sotsiaalmeediasse atraktiivseid videosid. Esinemine on lindistatud mai lõpus toimunud Sotsiaalmeedia konverentsil 2022.

