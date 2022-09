Keskpangad valmistuvad intressimäärade tõstmiseks kiiremas tempos

Euroopa keskpanga president Christine Lagarde. Foto: Reuters/Scanpix

Turud panustavad üha enam sellele, et keskpangad tõstavad baasintresse aasta lõpuks kõrgemaks ja kiiremini, kirjutab Financial Times.

Investorid hindavad, et lähikuudel maailma suured keskpangad tõstavad hüppeliselt baasintresse, et inflatsiooni ohjeldada. Keskpangad on andnud märku, et eelistavad kõrge inflatsiooni alla saamist majanduskasvule.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev