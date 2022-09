Soome suurim pelletitootja peatas müügi

Hinnatõusu teinud pelletid aitavad küttekuludelt siiski kokku hoida

Pelleti hind on tõusnud viimase aasta jooksul ligi kaks ja pool korda, aga see on siiski veel kõigist konkureerivatest kütteliikidest natukene odavam, rääkis Äripäeva raadio sisuturundussaates Pelletikeskuse juhataja Aavo Isak.