Raadiohommikus: keskkonnaminister annab aru

Metsanduse üks põletavamaid teemasid, mis huvigruppide vahel pingeid tekitab, on raiemahud. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis teeme juttu ministriga, uurime spetsiifilise äri käekäigu kohta ning räägime kahest uuest konkurentsiraportist.

Kaks kuud ametis olnud keskkonnaministri Madis Kallasega räägime metsandusest ja riigieelarvest. Milline on praeguse ministri nägemus raiemahtude asjus? Milliste huvigruppidega on ta praeguseks kohtunud?

Eesti mõistes pika ajalooga aktsiaselts Benefit tegeleb autode kere- ja värvitöökodade sisseseadmise ning vanade autode restaureerimisega. Uurime selle juhilt ja ühelt asutajalt Sulev Naruskilt, kuidas sedalaadi äril praegu läheb ning kuidas erinevad kriisid seda mõjutanud on.

Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütiku Sigrid Kõivuga võtame jutuks kaks uut raportit: katusetööde ning trüki- ja pakenditööstuse oma.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägime seekord erinevatest toetustest – nii nendest, mida saab taotleda EASi/Kredexi kaudu kui ka Brüsselist jagatavatest toetustest.

Külas on konsultatsiooniettevõtte Civitta partner Kadri Adrat. Räägime temaga sellest, millised on levinumad vead toetuste taotlemisel, millistel ettevõtetel on üldse mõtet toetusi taotleda ja kuidas hakkama saada aruandluse bürokraatiaga. Saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Saatest saab hea ülevaate majandusekspertide hinnangust inflatsiooni, elektrituru, Ukraina sõja mõjude, rohepöörde, ettevõtete toetamise ja riigieelarve kohta.

Kuigi hetkel on peamine küsimus energia, siis lisaks on ettevõtete jaoks paljuski muutunud tarneahelad ja tootmisprotsessid on tulnud muuta efektiivsemaks. Sisutihedas vestluses annavad ülevaate praegusest majanduskeskkonnast ja sellest, kuhu majandus suundub, Eesti Panga vanemökonomist ja presidendi majandusnõunik Kaspar Oja ning LHV majandusanalüütik Kristo Aab. Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Sel korral räägime saates joogi- ja toidutööstusest. Juttu tuleb sellest, kuidas möödus sektorile eelmine ja tänavune aasta, millised on olnud suurimad väljakutsed ja milline paistab tulevik.

Külas on toiduainetootjate TOPi üldvõitja Premia Tallinna Külmhoone ASi juhatuse esimees Aivar Aus, joogitööstuse TOPis neljandale kohale tulnud Punch Club OÜ partner ja müügijuht Joosep Raudsepp ning KPMG Balticsi partner ja auditivaldkonna juht Indrek Alliksaar. Saadet juhib Anete Hela Pulk.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Saatesse tulevad külla muusikaidu Fairmus asutaja Reigo Ahven ja kunstiidu Kanvas asutaja Astrid Laupmaa. Juttu tuleb kunsti- ja muusikavaldkonna väljakutsetest, NFTde kasutamisvõimalustest nendest sektorites ja ka tulevikusuundadest. Saadet juhib Signe Sillasoo.

15.00–16.00 "Äripäeva juhtimiskool". UUS SARI! Sarja avasaates on külas professor ja koolitaja Mare Pork ning temaga vestleb kauaaegne tippjuht, Äripäeva peadirektor Igor Rõtov. Juttu tuleb tippjuhtide väljakutsetest, nende koolitamisest, aga ka vigadest ja õppetundidest.

Mare Pork on juba 22 aastat vedanud Tipptegijate Meistriklassi programmi, kus uusi teadmisi ja kogemusi käivad jagamas ning saamas erinevate eluvaldkondade tipud. Mis on kõige väärtuslikum, mida juhid sellest intensiivsest programmist saavad, räägitakse saates lähemalt. Samuti saavad Mare hinnangu mitu kuulsat Eesti juhti.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.