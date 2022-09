Küttepuudest puudust pole, lihtsalt hind kerkis mitu korda

Küttepuude hind on taevasse lennanud Foto: Raul Mee

Enne praeguse kütteperioodi algust on küttepuud peaaegu kolm korda kallimad kui aasta tagasi. Hea uudis on, et erinevalt eelmisest kevadest puudest puudust pole, puud tuuakse kohale paari päevaga, kinnitavad ettevõtjad.

Esimest korda hakkasid metsasektori analüütikud küttepuude hinnatõusust rääkima eelmisel sügisel. Siis ennustati puidu hinnatõusu seoses sellega, et saeveskite elekter ja metsamasinate kütus kallinevad, kirjutab Delovõje Vedomosti.

