Hansapost ja Kaup24 tahavad saada selle kandi Amazoniks

PHH Groupi nõukogu liige ja Hansaposti asutaja Taavi Rajur rääkis intervjuus ettevõtte suurtest plaanidest ja praegustest väljakutsetest. Foto: Liis Treimann

PHH Groupi nõukogu liige ja Hansaposti asutaja Taavi Rajur ütles, et ettevõtte järgmise nelja aasta plaan on kolmekordistada käive ning saada pardale veel enam ettevõtteid, kes nende platvormil kauplevad, kirjutab kaubandus.ee.

Ühtlasi leiab firma, et ehk õnnestub endale saada suisa kohaliku Amazoni tiitel. „Meie eelis Amazoni ees on kohalik klienditeenindus, kiire tagastus ja erinevad makselahendused, mida Amazon ei paku. Eesti on liiga väike, et Amazon siia tuleks ja enda väljastuskeskuse avaks.“ Rajur usub, et Amazonil on teisigi turge, kuhu minna.

