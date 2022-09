Hirmkallis liha paneb ameeriklased vegandieedile

Liha hind on USAs tõusnud. Foto: AFP/Scanpix

Liha hind on USAs tõusnud nii palju, et inimesed on hakanud loobuma liha söömisest ning panustavad hoopis vegandieedile, vahendab Bloomberg.

Kui veganluse populaarust on siiamaani seletatud pigem tervislikuma elustiili valikuga, siis nüüd on lisandunud sellele hoopis uus põhjus - sotsiaalmeedia postitused reedavad, et inimestel pole liha ostmiseks lihtsalt raha.

