Ettevõtja: laenu võtmine jooksvate kulude katmiseks on mõttetu

Paragon Sleepi juht ja üks omanikke Vahur Roosaar. Foto: Eiko Kink

Tekstiiliettevõtte Paragon Sleepi juht ja üks omanikke Vahur Roosaar on riigi elektriabi suhtes kriitiline ja leiab, et ettevõtjaile välja pakutud lahendus võtta arvete maksmiseks laenu on sisutu.

Roosaare sõnul oleks praegu eraisikutele ja väikefirmadele pakutavat võimalust osta elektrit universaalteenuse korras olnud lihtne administreerida, ühtlasi teaksid ettevõtjad, mis hinnaga neil tuleks arvestada.

