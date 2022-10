Uudised

Äripäev

4. oktoober kell 5:36 Jaga lugu:







Pärast Venemaa sõda Ukrainas rünnatakse küberruumis pidevalt Eesti ettevõtteid

Lunavararünnak. Foto: AFP/Scanpix

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) hinnangul on see aasta Eesti küberruumis tavapärasest tulisem. 17 ettevõtet on sel aastal teatanud lunavararünnaku ohvriks langemisest.

Ainuüksi Eesti riiklike e-teenuste ja süsteemide suunas tehakse märtsist alates keskmiselt 100 miljonit pahaloomulist päringut ja rünnakukatset kuus, ütles RIA analüüsi- ja ennetusosakonna juhataja Märt Hiietamm.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev