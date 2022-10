Nädala lood: korruptsioon Kohtla-Järvel, uksi sulgevad ettevõtted ja Linnamäe tehingud

Ökonomist: üldine hinnatõus küll alaneb, ent impordihinnad tõusevad

Lähiajal on oodata, et hinnatõus hakkab selgelt vähenema, mis saab tuge elektri universaalteenuselt, ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Samas märkis ta, et Euroalal pole elektri kõrge hind veel tarbijahinda jõudnud, mis mõjutab impordihinda.

