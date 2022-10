OPEC+ arutab naftatootmise suurt kärpimist

Konkurentsiamet keelas Express Posti müügi Eesti Postile

Konkurentsiamet ei lubanud AS Express Posti müüki Omniva kaubamärgi all tegutsevale AS Eesti Postile, selgub kolmapäeval vahetult enne börsipäeva lõppu avaldatud Ekspress Grupi börsiteatest.

