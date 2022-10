Uudised

Äripäev

17. oktoober kell 14:48 Jaga lugu:







Raadiohommikus: LHV värsked tulemused, kõne Kiievisse ning euribori võlud ja valud

LHV Groupi juht Madis Toomsalu kommenteerib teisipäevases raadiohommikus finantskontserni värskeid tulemusi. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis helistame Kiievisse ja küsime üha kõrgemale kerkiva euribori mõjudest finants- ja kinnisvarasektorile.

LHV Groupi tegevjuht Madis Toomsalu kommenteerib kontserni III kvartali ja üheksa kuu tulemusi ning räägib värskelt lukku löödud tehingust ning euribori mõjust finantsplaanile.

Helistame viimastel nädalatel Vene raketi- ja droonirünnakuid trotsinud Kiievisse, kus viimase aja julgeolekualastest arengutest, aga ka Ukraina majanduse väljavaadetest sõja ja eeloleva talve foonil annab ülevaate Eesti erakorraline ja täievoliline suursaadik Kaimo Kuusk.

Scandium Kinnisvara juhatuse liige Kalle Aron selgitab, kas kinnisvaraarendusfirma on börsiplaani mõneks ajaks kalevi alla pannud ning milliseid käike võiksid arendajad valida üha kiiremini tõusva euribori tingimustes.

Raadiohommiku toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Kristjan Kurg.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Katust on võimalik valesti ehitada – see tähendab halvimal juhul soojakadu isegi kuni 40 protsenti, ütles saates regiooni suurima teraskatuse tootja Ruukki katusetoodete ärivaldkonna juht Kristjan Õsso.

Katustele keskenduvas saates räägime, millele katust planeerides tähelepanu pöörata, millal tasuks ehitus- ja renoveerimistöid ette võtta ja mis viitab sellele, et katuse ehitamisel on mõningaid puudujääke. Jutuks tulevad ka trendid ja innovatiivsed lahendused.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates on külas investor Sten Sumberg, kes on varem jõudnud ka Äripäeva avaldatud Investorite TOP 100 hulka ning oli sel aastal Rikaste TOPis 404. kohal 14,4 miljoni euro suuruse vara väärtusega. Enamik sellest on investori investeerimisportfell, mida ta igapäevaselt haldab.

Sumber räägib saates oma üle 25aastasest investeerimiskogemusest ning avaldas, millised on tema investeerimispõhimõtted ning miks ta täna indeksitesse ei investeeriks. Samuti räägib investor, kust võib leida täna huvitavaid investeeringuid.

Saadet juhib Jaan Martin Raik.

13.00–14.00 "Eetris on ehitusuudised". Miks mudelprojekteerimise ja BIMi võimalustest kasutatakse ehituses endiselt suhteliselt väikest osa ja kuidas sellest suuremat kasu välja võluda, sellest räägivad saates Nordeconi hoonete projekteerimise osakonna juht Madis Kerner ja Tarconi BIMi konsultant ja koolitaja Taavi Liiv.

Toome saates edukaid näiteid, kus ehitajad on suutnud BIMi abil vältida raiskamist ehitusplatsil ja ka ehitise hilisemas elukaares. Samuti jagame soovitusi, mida ettevõtte juht saab teha, et töötajate vastupanu uuendustele murda. Saatejuht on Teeli Remmelg.

15.00–16.00 "Turismitund". Räägime sellest, kuidas turismiettevõtjad talveks valmistuvad, ja lisaks säästunippidele räägime ettevõtetest, kes enda uksed ajutiselt sulgevad.

Üheks selliseks on Ahjal asuv Ah-ja pubi, mille juhataja Reljo Laur räägib talveks uste sulgemise otsuse tagamaadest. Samuti räägib ta otsuse mõjust enda elule, ärile ja koostööpartneritele ning jagab ka tulevikuvisiooni.

Maaturismi ühingu nõukogu esimees Anneli Kana räägib laiemalt turismiettevõtjate meelestatusest madalhooaja ootuses ning sellest, mida peaks turismikorralduses muutma. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit