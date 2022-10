Venemaa kaevub Ukraina surve all maasse

Vene raketirünnakus purustatud Mõkolajevi oblasti nõukogu hoone Foto: Reuters/Scanpix

Vene väed Ukrainas on rünnaku all nii Ida- kui Lõuna-Ukrainas ning kahuriduellide kõrval kindlustavad sügistalvise hooaja ootel positsioone.

Initsiatiiv on Ukraina vägede käes, ütles Eesti kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Enno Mõts reedel. "Luhanski oblastis on Vene väed ka taanduma sunnitud ning nad on jõudnud Aidari jõe joonele, mis maastiku mõttes sobib kaitse ettevalmistamiseks paremini," rääkis ta.

