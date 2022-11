Soome autotootja tühistas verivärske IPO

Soome autotootja Valmet Automotive andis börsiplaanist teada 14. oktoobril. Foto: Valmet Automotive

Soome autotootja Valmet Automotive teatas, et jätab ära börsilemineku, millest alles mõni nädal tagasi teada andis.

Ettevõte toob põhjuseks üldise majanduslikult ebakindla olukorra. Helsingin Sanomat kirjutab, et see on Soomes erakordne juhtum.

