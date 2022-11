Artikkel

Uudised

Äripäev

2. november kell 14:54 Jaga lugu:







Raadiohommikus: koondamised, laevaliiklus meil ja mujal ning erootikapood

Jaak Nigul Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis võtame pikema käsitluse alla Ukraina viljaveo, Kunda sadama, kaubanduskeskuse T1 ning toome kuulajateni ka värsked kommentaarid kommunikatsioonijuhtimise aastakonverentsilt.

Neljapäeval avab kaubanduskeskus T1 Tallinnas erootikapoe. Uurime keskuse juhilt Tarmo Hõbedalt, kuidas sobib see ühte hoonesse koos spordiklubi ning lastele mõeldud meelelahutuskeskusega. Samuti uurime, kui kaugele on peagi aasta tagasi pankrotivarana ostetud keskust juhtima võetud Hõbe T1 uuendamisega jõudnud.

Veel nädala alguses teatas Venemaa, et lõpetab Ukraina rünnaku tõttu osalemise suvel sõlmitud vilja väljaveo leppes ega taga enam Mustal merel laevade turvalisust. Juba kolmapäeval tuli aga uudis, et Venemaa leppest siiski ei lahku. Kas selle otsuse taga on Türgi otsustav tegevus, Venemaa Musta mere laevastiku nõrkus või midagi kolmandat, küsime Kaitseuuringute Keskuse direktorilt Indrek Kannikult.

Hommikuprogrammis helistame ka Viru-Nigula vallavanemale Einar Vallbaumile, kelle käest uurime, milline on seis laevaliini avamise osas Kunda ja Soome vahel ning küsime kuidas Vallbaum suhtub Silllamäe sarnasesse plaani.

Kolmapäeval toimunud kommunikatsioonijuhtimise konverentsil andsid Äripäeva raadiole intervjuu puidu töötlemise ja mööblitootmise ettevõtteid koondava Tarmeko grupi juht Jaak Nigul ning sõnumiagentuuri Akkadian juht Kadri Lainas. Neis intervjuudes kuuleme kommentaare nii Standardi koondamise kui ka puidutööstuse ja suhtekorralduse olukorrale Eestis.

Saatejuht on Lauri Leet ja uudistetoimetaja Linda Eensaar.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

11.00-12.00 “Fookuses: tark tööstus”. Seekordses saates uurime, kuidas töötab tehnoloogialuure, kuidas seda enda ettevõtte jaoks ära kasutada ning millised on uued tehnoloogiatrendid tööstussektoris.

Stuudios on külas EAS-i tehnoloogiasiirde teenuste juht Siim Kinnas, EAS-i tehnoloogia seire ekspert Helena Nulk-Leemets ja ettevõtte Urbans Garage arendus- ja eriprojektide juht Fred Möls.

Saatejuht on Romet Toomas Tiitsaar.

13:00 – 14:00 “Särtsakas tulevik”. Eestis on umbes 14 000 korterelamut, millest suur osa on endiselt rekonstrueerimata. Üks võimalustest seda protsessi kiirendada on tehaseline rekonstrueerimine.

Saates räägime, kuidas piloodina käivitunud protsess kulgeb ning millised on esimesed kogemused. Uurime, kuivõrd palju võib säärane rekonstrueerimine olla vajalik kiirendi, et elamufond Eestis energiasäästlikumaks muuta.

Saatekülalised on kõnealuste töödega hõivatud ettevõtete esindajad, Eesti suurim kortermajade rekonstrueerija Balti Vara Ehitus OÜ projektijuht ja eelarvestaja Kristjan Soomets ning majatehase KMT Prefab OÜ juhatuse liige Martin Talts.

Saatejuht on Lauri Leet.

15:00 – 16:00 “Kultuur veab majandust”. Tänavu kultuurisõbra tiitli pälvinud advokaadibüroo Sorainen toetab sel aastal kultuuri kokku ligikaudu 10 000 euroga. Kellele toetus läheb, miks just see summa, kes otsustab ja millised on toetuse alused, sellest räägib saates Soraineni partner Allar Jõks. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.