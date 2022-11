Lõuna-Eesti väike firma teeb kriisi kiuste rekord-aasta

Werrowooli tehas Antslas toodab tselluvilla. Peamiseks tooraineks on ei miski muu kui ajalehed. Foto: Raivo Tasso / Ekspress Meedia / Scanpix

Antslas tselluloosist soojustusmaterjali ehk tselluvilla tootev Werrowool teeb raskete aegade kiuste tänavu oma rekord-aasta. „Kiired ajad on, kaupa ostetakse tunduvalt rohkem kui eelmine aasta,“ rääkis ettevõtte juht Kaimar Kulbin.

Werrowoolile saabusid head ajad juba eelmisel aastal, kui inimesed hakkasid energiakriisi saabudes rohkem kodude soojustamise peale mõtlema. Eelmisel aastal kasvas ettevõtte käive 33%, kuid tänavu on käive kasvanud veelgi rohkem, rääkis Kaimar Kulbin. „Külmad ilmad tuletavad inimestele meelde, et on aeg kodusid soojustada,“ rääkis ta.

