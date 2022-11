Uudised

Raadiohommikus: mäetöösturite sõda kaitsealaga, kinnisvara ja jahedad kontorid

Mäetöösturite vaidlus riigiga on üks hommikuprogrammi teemadest. Foto: Andras Kralla

Teisipäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime Harjumaa suurimast lubjakivimaardlast, mille riik tahab looduskaitse alla panna. Mäetöösturite vaidlusest riigiga tuleb rääkima Mäetööstuse Ettevõtete Liidu juht Rein Voog.

Kas superministeeriumil on mõistlik energiakulusid kokku hoida temperatuuri maha keerates, sellest räägime idufirma R8tech tegevjuhi Siim Täkkeriga.

Oktoobris korterite müük kukkus, hinnad on aga endiselt kõrged. Samas kinnisvarainvestorid soovitavad kortereid osta. Kinnisvarast räägib hommikuprogrammis Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.

Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv teeb ülevaate meditsiiniseadmete ja erameditsiini osutajate aasta raportitest.

Hommikuprogrammi teevad Martin Johannes Teder ja Anete Hela Pulk.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00-11.00 "Eramaja ehitus". Eramaja ehituse järjekordses saates tuleb juttu hoone projekteerimisest. Räägime sellest, millised majad on hetkel moes, mida arvestada krundi valikul ja miks ei tasu alahinnata abiruume.

Toome välja ka suurimad vead eramaja projekteerimisel. Etteruttavalt võib öelda, et suurim viga on projektiga kiirustamine. Stuudios on külas Hausteci asutajad Sven Allik ja Rasmus Kuusemets, saatejuht on Hando Sinisalu.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Saate teema on tehnoloogiaettevõtted ja nende tulevik. Digiekspert, ettevõtja ja investor Taavi Kotka ning investor ja Äripäeva peadirektor Igor Rõtov arutlevad, kuidas on Mark Zuckerbergil seni läinud metaversumi loomisega, millised väljakutsed teda ees ootavad, kui kaua aktsionärid on valmis Meta raha põletamist pealt vaatama enne sekkumist ja kas tavalisel Eesti investoril üldse tasub praegu oma raha sinna panna.

Lisaks vaadatakse sisse Elon Muski Twitteri ostule, mida see võib kaasa tuua sotsiaalmeedia platvormile ja selle kasutajatele ning kas asutakse senisest enam püüdma teiste reklaamiga raha teenivate suurfirmade turuosa endale haarama. Samuti räägitakse tehnoloogihiidude Google’i ja Microsofti tulemustest, edasistest kasvuvõimalustest, innovatsioonist või selle puudumisest ja atraktiivsusest pikaajalistele investoritele.

Saadet juhib Äripäeva ajakirjanik Simo Sepp.

12.00-13.00 "Nimed müügitahvlil". See saade on kõikidele neile, kes on kogenud, et kui klient hakkab kordama/pikendama tellimust või tegema kordusostu samale tootele. Sel ajal on kliendi hinnatundlikkus suurem ja raskem viia fookus olulisele. Miks see nii on?

Kuidas käituda, kui klient teatab, et on vahetamas teenusepakkujat või lõpetamas koostööd odavama pakkuja kasuks? Antud saate käigus leiavad Silver Rooger ja Andres Kiviselg Dominate Sales’ist vastused küsimustele ning annavad soovitusi, kuidas olemasolevaid kliendisuhteid hoida ning arendada.

13.00-14.00 "Eetris on turundusuudised". Tänases saates võetakse ette kaubamärgistamise küsimused, räägitakse lahti intellektuaalse omandi kasutamine, autoriõigus ja nendega seotud vaidlused. Üritame need teemad lahti seletada nii, et turundajad kogemata pahuksisse ei saaks sattuda.

Selleks oleme saatesse kutsunud teemat selgitama Patendiameti kaubamärgiosakonna vanemeksperdi Mari-Epp Tirkkoneni. Saadet juhib Keit Ausner. Saadet toetab turundusagentuur Must Uba.

15.00-16.00 "Kasvupinnas". Saates tuleb sel korral juttu vilja müügist ja ostmisest. Arutletakse selle üle, kas põllumees oskab vilja eest parimat hinda saada ning miks tuleb viljamüügi strateegia eelnevalt paika panna. Külas on Põllumeeste ühistu KEVILI saakide müügijuht Janno Toomet ja Scandagra ostujuht Urbo Vilibert. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

