Ida-Euroopa valmistub uueks põgenikelaineks

Talve eel võib suur hulk inimesi Ukrainast põgeneda, kuna Venemaa hävitab elulise tähtsusega taristut. Foto: Andras Kralla

Venemaa seab talve eel sihikule elektri- ja küttejaamad, mistõttu on president Volodõmõr Zelenskõi sõnul juba umbes neli miljonit inimest ilma elektrita. Seega võib tekkida uus suurem põgenikelaine.

Zelenskõi ütles eile õhtul, et 14 piirkonda ja pealinn Kiiev on elektrita. Ukraina elektrivõrgu operaator Ukrenergo teatas, et igatunnised elektrikatkestused mõjutavad kolmapäeval kogu riiki, vahendab Reuters.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev