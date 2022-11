Uudised

Äripäev

13. november kell 13:00 Jaga lugu:







Raadiohommikus: e-kaubandusest, televisioonist ja rohetehnoloogiast

E-kaubanduse liidu juht Tõnu Väät räägib hommikuprogrammis e-kaubanduse hetkeolukorrast. Foto: Raul Mee

Televisiooni ärist ja trendidest teeme juttu TV3 Eesti juhi Signe Suurega. Uurime, kui palju inimesed üldse enam telereklaame vaatavad (kui neid on võimalik edasi kerida) ja kas tulevikus hakkavad suunamudijad otse oma saateid vaatajatele müüma, nagu seda teeb Andrei Zevakin "Villaga".

Esmaspäev on kaubanduses tähtis päev – toimub E-smaspäev! Stuudiosse tuleb külla e-kaubanduse liidu juht Tõnu Väät, kellega arutame e-kaubanduse hetkeseisu ja tulevikuväljavaadete üle.

Traditsioonilised kauplused on hakanud tähelepanu pöörama äriklientidele. Sel teemal teeme juttu Euronicsi ärikliendijuhi Taavi Rehepapiga.

Egiptuses toimuval Maailma Kliimakonverentsil oli äsja Eesti roheklastri päev – millised on meie rohetehnoloogia ettevõtete väljavaated maailmaturul, räägime Cleantech Estonia juhi Erki Aniga.

Saatejuht on Hando Sinisalu ja uudiseid toimetab Anete Hela Pulk.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Jaapan elavdab maapiirkondi ja sealset majandust jäätistega, aga mitte šokolaadi- või vaniljemaitselise, vaid näiteks musta kalmaari tindi maitselise jäätisega. See pole kaugeltki šokeerimiseks. See näiteks maitsebki kohalikele päriselt. Ja peab maitsema, et jabura maitsega jäätise kaudu turiste meelitada. Miks ometi just selline moodus, kuula saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 "Minu karjäär". 24 aastat usaldusväärse tööandjana Eestis tegutsenud Stoneridge Electronics kuulub suurde rahvusvahelisse kontserni. Eesti tehases on läbi aegade toodetud väga erinevaid ja innovatiivseid elektroonikatooteid, mida kasutab suur osa maailmakuulsatest veokitootjatest, aga nende tooteid leiab ka sõiduautodest.

Kuigi ettevõttel on Eestis tehas, jääb tootmistöötajate arv juba uute toodete kallal töötavate disainerite arvule alla, mis tähendab, et siia on koondunud oluline osa tarku spetsialiste, kelle välja töötatud elektroonikat valmistatakse pea kõigis Stoneridge’i tehastes üle maailma.

Seekordses saates on külas Stoneridge Electronics Eesti tehase juht Ardo Asperk, kes räägib saates ka oma karjääri- ja tehasejuhiks saamise loo. Saadet juhib Kadrin Kahu.

11.00–12.00 "Kuum tool". Otsesaate külaline on Eesti inimõiguste keskuse jurist Uljana Ponomarjova, kellega võetakse jutuks Ukraina sõjapõgenike olukord. Mis on Eestis põgenike abistamisel hästi korraldatud ja mis mitte? Millised on sõjapõgenike mured, soovid ja lootused? Mida me ühiskonnana neist rääkides ja neile mõeldes mõistma peame? Kuidas valmistuda prognoositavaks uueks laineks?

Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Kaerajoogitootja YOOK Production pani 9. novembril oma uuele tehasele nurgakivi ja plaanib tootmist alustada tuleva aasta suvel. Saates on külas ettevõtte tegevjuht Katre Kõvask, kes enne YOOKi juhtis Tallinki kaldakaubanduse äri ja vastutas muu hulgas Burger Kingi ülesehitamise eest Baltikumis.

Kõvask räägib saates, mis tunne on kriisiajal uut äri üles ehitada ja mis pani teda liituma kaerajoogi tootmisega. Tippjuht rõhutab, et praegu on oluline inflatsioon alla saada ja ilmselt kevad toob turule teatava rahunemise. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Seekordne saade on lindistatud tänavu oktoobri alguses toimunud kaubanduse aastakongressil. Kuulete vestlusringi, milles osalevad Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits, Tradehouse’i äriarendusjuht Miko Tasa, Sanitexi juht Eigo Siimu ning moderaator on advokaadibüroo Ellex partner ja tehingute valdkonna juht Risto Vahimets.

Vestlusringis tuleb juttu kaubanduse tulevikust, muutustest ja arengusuundadest. Samuti räägitakse e-kaubanduse positiivsetest ja negatiivsetest külgedest, digitaliseerimisest, robotiseerimisest ning sellest, mis on kõige suuremad ohud kaubandusele.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit