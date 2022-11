Jeff Bezos andis Dolly Partonile 100miljonise auhinna

Kasuta oma töötajate aega efektiivsemalt

Väikeettevõttes on reeglina piiratud ressursid. Keskmine palk on pideval tõusuteel ning uute töötajate värbamine on kulukas, seetõttu tasub mõelda sellele, kuidas olemasolevat ressurssi efektiivsemalt ära kasutada. Üks variant on lepingute ettevalmistamisega seotud ülesandeid võimalikult kiiresti ja automaatselt teha ning selle arvelt aega kokku hoida.

