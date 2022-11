Uudised

Raadiohommikus: väikeinvestor räägib ausalt Tallinna börsist, finantsjuht osturallist ja suursaadik Moskvast

Raadiohommikus räägitakse meeleoludest Moskvas. Foto: AFP/Scanpix

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis räägime Eesti börsifirmade kultuuri muutusest, kaupmeeste kõige viljakamast müügiperioodist ja meeleoludest Moskvas.

Eesti börsifirmad kasutavad aina enam võimalust kutsuda aktsionäre üldkoosolekule virtuaalkeskkonda, mitte enam füüsilisele pinnale. Mis on selle plussid ja miinused ning kuidas mõjub see väikeaktsionärile, arutleb investor Indrek Naur.

Eelmise nädala lõpus algas Musta Reedega tavapärasest suuremate allahindlustega periood, mis paljudel juhtudel kestis nädalavahetuse lõpuni ja mõnel juhul isegi eilseni. Värskeid muljeid, aga ka ettevaadet jagab Klick Eesti finantsjuht Kaire Koik.

Helistame saate jooksul ka Moskvasse, küsides Eesti suursaadikult Margus Laidrelt, mis on Venemaal viimase üheksa kuuga muutunud ja mida tasub Eesti ettevõtjal panna kõrva taha.

Hüppame sisse veel kahe valdkonna konkurentsiraportitesse. Nendest räägib lähemalt Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Anete Hela Pulk.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Eramaja ehitus”. Millele tuleb treppi planeerides mõelda, kuidas on muutunud treppide disain ja materjalikasutus, kui kaua tuleb ühe trepi valmimist oodata ja milline on olnud sektori hinnatõus, räägivad saates ettevõtte Reval Trepid juhatuse liikmed Riho Riismann ja Ain Alton.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates räägivad Rendini juht Alain Aun, maaklerite esindaja Algis Liblik ja üürikinnisvara investorite esindaja Peeter Pärtel sellest, kas tõesti on maakleritel “suva”, mis üürisuhtest edasi saab ja kas maaklereid on üldse vaja.

Praktilise poole pealt selgub, millised eelised või puudused on Rendini kaudu üürilepingu sõlmimisel nii üürilisele kui üürileandjale võrreldes sellega kui teha tavapärane üürileping.

Saatejuht on Anu Lill.

13.00–14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik". Tänases saates räägivad saatejuht Art Lukas ja NetGrupi juhatuse liige ja digitaalse kaubanduse suuna juht Anders Abel omnichannel'ist, e-äri kasumlikkuse kasvatamisest ning sellest, kuhu tasub järgmisel aastal e-kaubanduses investeerida.

Saates tuleb ka juttu sellest, et milline on omnichannel'i olukord Eestis ning kuidas ta suhestub muu maailmaga. Samuti räägitakse sellest, kui kasumlik e-kaubandus tervikuna on ning kuidas üldse omnichannel'iga alustada ning miks see on vajalik ettevõtte jaoks.

Saadet juhib Art Lukas.

15.00–16.00 "Töö ja palk". Vaimse tervise kuu on läbi, aga see ei tähenda sugugi, et vaimne tervis oleks sellega korda saanud. Vastupidi: ees on ootamas raske aeg – külm ja pime talv, teadmatus sõja asjus, toodete ja teenuste hinnatõusu tõttu ka majanduslikult keeruline aeg –, nii et pigem tasuks ennetavalt töötajate vaimsele tervisele rohkemgi tähelepanu pöörata.

Saates uurime, kelle teema vaimne tervis täna on ja kas sellest peaks rääkima ka äri kontekstis. Saates on külas Helmese talendijuht Signe Lass ning psühholoog ja muutuste nõustaja Eva-Maria Kangro Milttonist.

Juttu tuleb sellest, kuidas vaimse tervise teema on ajas viimase paarikümne aasta jooksul muutunud ja kuivõrd kuluefektiivsem on tegeleda tööstressi ennetamisega võrreldes tagajärgede likvideerimisega. Räägime produktiivsusest ja sellest, kust jookseb tulemuslikkuse ja heaolu piir, samuti sellest, kuidas toetab vaimset tervist organisatsioonikultuur ja kuidas üldse suures rahvusvahelises ettevõttes töötajate heaolu tagada.

Vestlust veab Personaliuudiste juht Helen Roots.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

