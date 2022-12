Artikkel

Eestlasi haaras kättemaksuturism

Eestlasedki tegelevad niinimetatud kättemaksuturismiga, kus inimesed, kes mitu aastat erinevate piirangute tõttu väljamaa tuusikutel käia pole saanud, teevad nüüd vihaga kaotatud aega tagasi. Foto: Eero Vabamägi / Postimees / Scanpix

Eesti turismis valitsevad huvitavad, turbulentsed ning segased ajad: kui eestlastel on reisilust veel olemas, siis välismaalaste siia meelitamisega on veidi keerulisem.

Kõige rohkem saab turismist rääkides rõõmustada selle üle, et Eesti inimeste reisimised väljapoole on taastunud koroona-eelsele tasemel, ütles turismi- ja reisifirmade liidu president Külli Karing. “Inimestel on raha, maailm on lahti ja see teeb hinge rõõmsaks,” rääkis Karing.

Maailmas on koroonajärgse turismi kohta kasutuse võetud isegi väljend revenge-turism ehk kättemaksuturism, kus inimesed, kes mitu aastat erinevate piirangute tõttu väljamaa tuusikutel käia pole saanud, teevad nüüd vihaga kaotatud aega tagasi.

