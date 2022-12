Uudised

Rootsi saeveskid avastavad Ameerikat

Sarnaselt Eestile võitlevad ka Rootsi saeveskid ellujäämise nimel, kuid nende tootmismahud ja müügihinnad püsivad tänu ühele turule kõrged.

Nimelt leidsid rootslased USA turu, kuhu tooteid eksportida, kirjutab Tööstusuudiste portaal. USA on kiirelt kasvanud Rootsis suuruselt teiseks saematerjalituruks. Rootsi saematerjali ekspordimaht Ameerikasse on sel sügisel olnud isegi suurem, kui senisel rekordaastal 2021.

Rootsi puidutööstuste liidu Skogsindustrierna turuülevaates tuuakse esile, et puidutööstustel on muresid palju – suurenenud tootmiskulud, kõrged intressimäärad ja maailmamajanduse langus. Samas on puittoodete, paberi ja tselluloosi tootmismahud kõrged ja hinnad head. Koduturu langust ongi kompenseerinud välisturgude, eriti USA kiire kasv.

Skogsindustrierna toob ülevaates esile, et oluliselt on aeglustunud kodumajapidamiste tarbimine ja ettevõtete investeeringud. Lisaks kõrge inflatsioon, mis on suuresti tingitud energiahindade, aga ka toorainehindade tõusust, on pannud keskpangad kiiresti ja järsult intressimäärasid tõstma. Tulemuseks on tõenäoline ehitusmahtude langus 2023. aastal.