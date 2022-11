Helenius ostab Lõhmuse fondidelt aknatootja

Energiaauditi spetsialist: uusarenduste energiaklassid on juba aastaid valed

„See on suur probleem, mis on kestnud aastaid,“ tõdes energiamärgiste ja -audititega tegeleva Abaudit OÜ juht Vahur Suvi. Tema sõnul juhtub tihti, et uusarendusele esialgu määratud energiamärgis osutub tegelikult hoopiski mitme klassi võrra madalamaks.

