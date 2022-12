Raadiohommikus võtab aasta kokku ja hindab uut aastat Maagi kaasasutaja Roland Lepp

ERAA uus president: assotsiatsioonis on saabunud põlvkondade vahetus

„Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioonis on toimumas põlvkondade vahetus, meil mitu uut nõukogu liiget, kellest üks on tuntud rohkem veokijuhtide koolitaja kui autovedajana. See annab meile hea sünergia, et autovedajate katusorganisatsiooni edasi arendada,“ tunnistas ERAA värske president Tiit Parik.

