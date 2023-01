Artikkel

Finantseksperdid: siseneme kriisi, kuna tagasilöögid pole enam ajutised

Investor ja õppejõud Tõnn Talpsepp tunnistab, et möödunud aasta oli talle kui investorile kehv. Foto: Liis Treimann

Finantsekspertide sõnul tõotab aasta 2023 tulla keeruline, sest ühtäkki on harjumuspärased väikesed ja ajutised tagasilöögid muutunud enam mitte niiväga ajutisteks. Kriis on varasematega võrreldes eriline, sest inimestel on säästud.

Investor ning õppejõud Tõnn Talpsepp nentis Äripäeva raadiosaates "Kuum tool" , et lõppenud aasta oli talle kui investorile kehv. Laiemalt sektoritest rääkides olid eelmisel aastal suurimad kaotajad LHV portfellihaldur Kaius Kiivramehe sõnul kõik intressitundlikud sektorid, aga ennekõike tehnoloogiasektor.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev