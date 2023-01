Uudised

Äripäev

12. jaanuar kell 15:43 Jaga lugu:







Raadiohommikus: kinnisvara, inflatsioon ning kunst kui investeering

Kuidas mõjutab turge USA inflatsiooninäitaja, aitab hommikuprogrammis lahti mõtestada LHV analüütik Erko Rebane. Foto: Raul Mee

Nädala viimane Äripäeva raadiohommik võtab teravama vaatluse alla äsjase USA inflatsiooninäitaja mõju börsidele, annab soovitusi üüriinvestorile ja näpunäiteid odavneva raha eest kunstitaevasse põgenejatele.

Intervjuu annavad LHV analüütik Erko Rebane ja Haus Galerii omanik Piia Ausman. Lisaks laseme eetrisse lõigu Tõnu Toompargi äsjasest esinemisest Investeerimisklubis, kus ta annab soovitusi üüriinvestoritele.

Sarnaselt selle nädala teiste hommikuprogrammidega tuleb eetrisse ajakirjanik Kristjan Kure intervjuu mõne Eesti ettevõtjaga kriisist – seekord on eetris intervjuu Ülemiste Keskuse juhi Guido Pärnitsaga.

Saatejuhid Meelis Mandel ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub kuue saatega:

09.50–10.00 "Obskuurne majandus". Kassid vist ikkagi on meie jumalad. Õigemini võib meie käitumist mõjutada üks kasside kaudu leviv parasiit. See parasiit võis ja võib siiani põhjustada paljusid suuri tendentse, mis mõjutavad kultuuri ja majandustki.

On põhjust arvata, et kui me poleks kassi kodustanud (või kui kass poleks meid omaks võtnud), oleksime me palju vähem neurootilised, palju vähem soorollides kinni ning mõtleks rohkem omavahelisele sõbralikule, võrdsele läbisaamisele. Kuula täpsemalt saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Räägime saates teemast, mis puudutab kõiki ettevõtteid, mis teevad tegemist digisüsteemide ja andmetega – infoturbest. Avaliku sektori asutustel on kolm aastat aega viia enda infoturbe seis vastavusse aasta alguses kehtima hakanud infoturbestandardiga.

Teeme selgeks, miks tasub küberturbe olukorral ettevõttes silm peal hoida, kuidas leida infoturbejuhti ja mida kujutab endast küberturbeaudit. Saates on külas Oixio küberturbe ja -võrgu projektijuht Berta Kullerkupp, ettevõtte turbeaudiitor Livio Nimmer ja hiljuti küberturbeauditi läbinud väikesadamaid haldava firma Saarte Liinid IT-juht Ahti Paju. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala tähtsaimad teemad võtavad saates kokku Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul, Martin Johannes Teder ja Indrek Lepik.

12.00–13.00 "Fookuses: Euroopa majandus". Saates on kõne all teemad ja otsused, mis saavad olema Euroopa Liidus laual alanud aastal, mil ühendusel tuleb silmitsi seista inflatsiooni, jahtuva majanduse ja Venemaa jätkuva sõjaga Ukrainas. Milliseks kujunevad suhted ühenduse sees, kas Ungari Viktor Orbani juhtimisel jätkab šantaaži ning kuidas sellega toime tulla, milline saab olema ELi roll globaalses poliitikas ja majanduses.

Neil teemadel jagavad oma mõtteid kaks Euroopa Parlamendi saadikut – reformierakondlane Urmas Paet Renew Europe´i fraktsioonist ja EKRE liige Jaak Madison Identiteedi ja Demokraatia fraktsioonist. Saadet juhib Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Eesti ühe kiireimini kasvava ettevõtte Discsport OÜ omanik Rene Mengel räägib, millist mõju avaldas Kristin Tattari maailmameistritiitli võit Mengeli ettevõtte müügikäibele. Eesti kõrval ka Lätit ja Leedut koduturuks pidav dicgolfispordi teerajaja räägib saates Itaaliasse laienemisest ning jagab soovitusi, mis tagab välisturgudele sisenemisel edu. Saadet juhib Marili Niidumaa.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Kuna eelmise aasta lõpus ja selle alguses on päevakorral ravimite kättesaadavus, siis räägime selle aasta esimeses saates, mida ravimid endast kujutavad, kuidas neid arendatakse ja kuidas need lõpuks Eesti patsiendini jõuavad. Samuti sellest, mis vahe on ravimtaimel ja ravimil, kui selles on kasutatud sama toimeainet ning kui tabletti saab poolitada, siis kas seda on mõistlik ka poole kaupa võtta. Saatekülaliseks on sel korral ravimifirma Takeda Baltikumi juht Piret Tuule. Saadet juhib Violetta Riidas.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.