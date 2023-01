Järvan saadaks külmutatud väetiseraha Ukrainassse

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan sõnas, et külmutatud varade Ukrainale saatmine peaks käima õigusriigile kohaselt. Foto: Andras Kralla

Muuga ja Sillamäe sadamates sanktsioonidesse takerdunud väetised leidsid ostja ja viiakse õige pea Eestist välja, külmutatud raha soovib ettevõtlusminister saata Ukrainasse.

Tehnilise järelevalve ja tarbijakaitse ameti peadirektor Kristi Talving rääkis pressikonverentsil, et tänaseks on ammooniumnitraat täielikult välja viidud ja Sillamäelt ka enamik ammoniaagist, kus seda alles umbes kolmandik. Sellegi väljaveoks on ostjaga on kokkulepped tehtud ja jaanuaris viiakse see ammoniaak Bulgaariasse, teine ostja on Türgi, selgitas Talving.

