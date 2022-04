DBT äri ähvardab minna Eestis kinni, sest firma tegelik kasusaaja Vjatšeslav Kantor on sanktsioonide all. Foto: AFP/Scanpix

Zakrõt! Sanktsioonid peatasid Venemaa ühe rikkaima mehe sadamaäri Muugal

Viimane vagun kaupa jõudis Muuga sadamas asuvasse DBT väetiseterminali aprilli alguses, pärast seda on sadama ühes suuremas terminalis valitsenud kõhe vaikus.

DBT äri ähvardab minna Eestis kinni, sest firma tegelik kasusaaja, Venemaa üks rikkamaid mehi Vjatšeslav Kantor on Euroopa Liidu sanktsioonide all. Firma tegevuse katkemine on juba andnud valusa löögi Operailile ja Tallinna Sadamale. DBT-le endale tähendab äri peatumine ulatuslikku koondamist: firmas töötab enam kui 200 inimest, kellest ilmselt suurem osa kaotab töö.

