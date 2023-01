Uudised

Äripäev

15. jaanuar kell 12:00 Jaga lugu:







Raadiohommikus: fondijuhtimise kehvast kvaliteedist, võõrtööjõust hotellides ja tööstuse ekspordist

Ensto Enseki tegevjuht Kaarel Suuk räägib hommikuprogrammis majanduskriisi mõjust tööstusele. Foto: Raul Mee

Triinu Tapveri auhinnatud doktoritöö tulemused näitavad, et enamik aktiivselt juhitud fonde teenis passiivsete fondidega võrreldes väiksemat tulu ning enamasti ei põhjustanud seda mitte halb õnn, vaid fondijuhtide vähesed oskused. Arutame hommikuprogrammis Triinu Tapveriga, miks Eesti fondijuhtimise kvaliteet nii halb on olnud.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuhi Killu Maidlaga räägime välistööjõu kasutamise valudest ja võimalustest Eesti hotellides. Lisaks arutame selle üle, kas kõrgete energiahindade tingimustes on õige spaades ja hotellides õhutemperatuuri vähendada.

Elektrivõrgu tarvikute tootja Ensto Ensek investeeris Eesti tehasesse kolm miljonit eurot ja plaanib müügitegevust laiendada Euroopas väljapoole. Räägime ettevõtte juhi Kaarel Suukiga majanduskriisi mõjust Eesti eksportivale tööstusele.

Enamik suuri objekte alates Rail Balticust ja meretuuleparkidest lõpetades tselluloositehasega põrkub keskkonnaaitsjate vastuseisuga. Kuidas saavutada tasakaal keskkonnahoiu ja majandusarengu vahel, arutame Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Andres Metsojaga.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Hando Sinisalu ja Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

9.50-10.00 "Obskuurne majandus". Kuidas teha oma kirjutatud laul kohe eriti eksklusiivseks? Ära lubagi seda kellelgi kuulata. Nii tegi näiteks Dolly Parton. Üks tema kirjutatud laul on ajakapslisse luku taha pandud kuni aastani 2045. Nüüd on Dolly seda otsust natuke kahetsema hakanud. Mis värk on, kuula saatest “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00-12.00 "Kuum tool". Saates saab kuulata lõikusid intervjuude sarjast “Tippude põhjad”, kus Eesti kogenud juhid ja ettevõtjad annavad hinnangu, mis toimub majanduses praegu ja prognoosivad, mis saab edasi. Sõna saavad Kunda Nordic Tsemendi juht Meelis einstein Samelini juht ja osanik Leida Kikka, Rand & Tuulbergi juht ja osanik Raivo Rand, Metaprindi juht ja osanik Martti Lemendik ja Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits.

13.00-14.00 "Äritehnoloogia saade". Traditsiooniliselt räägime aasta alguse äritehnoloogia saates möödunud aasta kuumematest teemadest ja ka sellest, mida toob alanud aasta. Millised trendid IKT-alal valitsevad, milleks peavad ettevõtted valmis olema, kuidas rakendada tehnoloogia oma äri eduks.

Neil teemadel arutlevad Elisa ärikliendi IT ja tehnilise halduse valdkonna juht Tarmo Linnamägi ja ärikliendi telekomiteenuste valdkonna juht Margus Õunap, saadet juhib ITuudised.ee toimetaja Indrek Kald.

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordses saates astuvad üles Taani IT-firma Dixa asepresident Siim Viidu ja Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.

Taani IT-firma Dixa asepresident Siim Viidu jagab soovitusi, kuidas paremini luua väärtust tootes, tiimitöös ja müügis. Millised on tema kogemused ja nõuanded, kuidas rohkem väärtust luua ja kasvada? Milline paistab välismaa võrdluses Eesti IKT-äri? Ettekanne on salvestatud 2022. aastal oktoobris toimunud IKT aastakonverentsil.

Saate teises pooles räägib Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas, mis on praeguse sõja mõju energiaturule ja tarbimisele ning mida võiks energeetikas juba täna ja tulevikus teisiti teha. Ettekanne on salvestatud 2022. aastal oktoobri lõpus toimunud taristuehituse konverentsil.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit