Maaklerid: hinnad võivad langeda kuni 25%, tõehetk saabub märtsis

Tänavu kinnisvara müügitehingute arv väheneb ja ka hinnad võivad langeda kuni 25%, ütles E.M.A. Varahalduse kinnisvaramaakler Marko Teiva Lääne-Virumaa Uudistele. Tõehetk, mis kinnisvaraturust saab, peaks saabuma märtsis.

Veel prognoosib Teiva, et tänavu jätkub kõrgendatud huvi põllu- ja metsamaa vastu. Huvi kruntide, äripindade ja suvilate vastu võib sel aastal aga langeda. „Spekulatiivne huvi kinnisvara vastu on järsult vähenenud. Suure löögi all on need investorid, kes on kasutanud maksimaalselt võimendust ehk laenuraha,“ ütles Teiva, kes tegutseb Lääne-Virumaa piirkonnas.