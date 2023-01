Vene saatkonna lemmik: kõlbab vaid üks tõlkebüroo

Audiitorid: inimeste aeg muutub järjest kallimaks

Äripäeva TOPi saate teemaks on seekord audiitorite TOP. Stuudios on PricewaterhouseCoopersi juhatuse liige Eva Jansen-Diener ning KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksaar. Saatejuht on Sigrid Kõiv.

