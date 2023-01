Raiemahte langetav metsanduse arengukava sai valitsuses heakskiidu

Keskkonnaminister Madis Kallas. Foto: Andras Kralla

Aastaid küpsenud metsanduse arengukava kiideti valitsuses neljapäeval heaks ja liigub nüüd üldise kriitikalaine taustal edasi riigikokku, kus sellele loodetakse veel enne valimisi viimane nõusolev hääletus anda.

"Arengukava on tehtud teadmisega, et metsa majandamine vajab muudatusi: vähem intensiivset raietegevust, et elurikkkus, ökosüsteem ja kliimaeesmärkide saavutamine oleksid tagatud," ütles keskkonnaminister Madis Kallas valitsuse pressikonverentsil.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev