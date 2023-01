Uudised

23. jaanuar







Euroopa valmistub järsuks pöördeks ärikinnisvara turul

Frankfurdi kesklinnas võib seal asuva Euroopa Keskpanga rahapoliitika muutumise tõttu hakata ka kinnisvara ümber hindama. Foto: AP/Scanpix

Ümberhindamised, tõusvad intressid ja müügisurve püstitavad Euroopa kinnisvarainvestoritele tänavu raske küsimuse: kuidas refinantseerida 400 miljardi jagu laene.

10 aastat hõlbust rahastust on Euroopa kinnisvaraturgu kõvasti tõstnud, nüüd on tibude kokku lugemise aeg, kirjutab Bloomberg. Esimesi vilju võib oodata lähinädalatel, kui pangad ja teised laenajad jõuavad ühele poole aastavahetusega kaasnevate hindamistega: mis nende laenude tagatiseks pandud kinnisvara ka täna väärt on.

