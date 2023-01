Raul Kirjanen kadus Tarmo Laanetu meditsiinitehingu pardalt

Kui varem soovis meditsiiniärimees Tarmo Laanetu osta dialüüsikliinikute ketti ühes suurettevõtja Raul Kirjaneniga, siis nüüdseks on viimane tehingu pardalt maas.

Ühtlasi on vahepeal jõudnud muutuda tehingu osapooled, mistõttu kogub konkurentsiamet infot, kas alustada tuleks uut menetlust. Lisaks paneb kogu olukord taas küsima, kas tegu on koondumisega, kus asjaosalised mängivad 2 miljoni euro piirmääraga, et vältida konkurentsiametit. Sama võis märgata näiteks Forum Cinemas e tehingu puhul.