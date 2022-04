Coca-Cola Plaza liikus Linnamäe firmale. Eksomanik: "Väga raske südamega tehtud tehing"

Forum Cinemas OÜ üks omanik Kristjan Kongo Coca-Cola Plaza kinos. Viimane kuulub nüüd läbi ettevõtte Kinoplaza OÜ Margus Linnamäe suurosalusega MM Grupile. Foto: Andres Haabu

Margus Linnamäe suurosalusega MM Grupp ostis Tallinna südalinnas asuva Coca-Cola Plaza kino, mille eksomanik Kristjan Kongo tunnistas, et tehing sai tehtud väga raske südamega.

Sealjuures aitas Apollo kinoketi omanikul MM Grupil varasem konkurent Coca-Cola Plaza kätte saada just koroonakriis – pandeemia ajal kahanes kinode käive nõnda palju kokku, et tehing konkurentsiameti luba ei vajanudki. Nimelt näeb seadus ette, et amet kontrollib koondumist juhul, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 miljonit eurot ja vähemalt kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 miljonit eurot.

