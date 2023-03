Uudised

Äripäev

5. märts kell 13:00 Kuula







Raadiohommikus valimistulemused: kes säras, kes põrus, kes teevad võimuliidu?

Riigikogu saal. Foto: Julia-Maria Linna

Suure valimisteõhtu järel teame, milliseks kujuneb mandaatide jaotus uues riigikogus. Mida tulemused toovad: keda saatis edu, kes peab neelama mõru pilli; millised koalitsioonid on võimalikud ja mida see kõik Eesti ühiskonnale ja majandusele tähendab?

Suure valimisteõhtu järel teame, milliseks kujuneb mandaatide jaotus uues riigikogus. Mida tulemused toovad: keda saatis edu, kes peab neelama mõru pilli; millised koalitsioonid on võimalikud ja mida see kõik Eesti ühiskonnale ja majandusele tähendab?

Alates kella 6.45 hakkame sisepoliitika põletavatele küsimustele vastuseid otsima. Intervjuud erakondade liidritega on otse-eetris alates kella 7-st läni kogu hommikuprogrammi. Kell 8.30 analüüsivad valimistulemusi ja tähtede seisu Äripäeva peatoimetaja asetäitja, Lääne-Virumaa Uudiste peatoimetaja Aivar Hundimägi ja Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe.

Valdavalt poliitikale pühendatud hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

9:50–10:00 "Obskuurne majandus". Tulemas on naistepäev. Edukas naine ei ole obskuursus, aga obskuurne on see, et me oleme kogu aeg eelduslikult pidanud arvuti, programmeerimise ja üldiselt matemaatilist maailma justkui meeste alaks.

Aga hoolimata veidrast eelarvamusest loetakse esimeseks programmeerijaks justnimelt naisterahvast ja seda lausa rohkem kui sada aastat enne päriselt toimiva arvuti ehitamist, 1840ndatel. Kes oli Ada Lovelace ja mida saavutas ta oma lühikese eluea jooksul, et Sina saaksid täna arvuti kaudu Facebookis kommenteerida, kuula saatest “Obskuurne majandus”.

Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 "Kuum tool". Värskete valimistulemuste valguses pannakse seekordses saates kokku uus valitsus. Milliseks kujunesid jõujooned ja milline koalitsioon võiks neli aastat vastu pidada, arutavad valimisristsed saanud erakonna Parempoolsed juhatuse liige Tõnis Kons, arvamustoimetaja Neeme Korv ja ajakirjanik Janno Riispapp.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Harju Elekter teatas mullu sügisel, et ettevõttel seisavad ees suured muutused, sest plaanis on ühendada Elektrotehnika ja Teletehnika tehased ühendada.

Seekordses saates räägime, kui kaugele on ühinemine jõudnud, milliseid muutusi on ettevõte seni kahe tehase ühendamiseks teinud ja millised sammud ootavad veel ees. Juttu on ka sellest, kuidas on ettevõte ületanud tarneahelakriisi ja mida toovad lähikuud. Saates on külas Harju Elekter Eesti tegevjuht Alvar Sass ning müügi- ja turundusjuht Rait Kangro.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Seekordne saade on salvestatud veebruari keskel toimunud 23. Gaselli Kongressil. Gaselli Kongress on inspiratsioonisündmus kiiresti kasvavate firmade omanikele ja juhtidele, kelle võimekusest ja tööst sõltub Eesti majandus.

Saate esimeses pooles teeb ettekande suurettevõtja ja investor Joakim Helenius, kes vastab küsimustele, kuidas saada edukamaks ettevõtjaks, miks on välisinvesteeringute kaasamine oluline ning kuidas käesolev kriis seljatada ja tulla tänasest olukorrast võtjana välja.

Saate teises pooles astub üles ettevõtete Seik ja Pagerr asutaja Rudolf-Gustav Hanni, kes räägib oma teekonnast õpilasfirmast eduka gasellettevõtteni, kuidas ta võitis 2020. aastal idufirmaga Pagerr „Ajujahi“konkursi, milliseid raskuseid on pidanud Hanni ületama oma teekonnal ja mida ta on sellest õppinud.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.