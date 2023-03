Kahte tehast ühendav Harju Elekter: sel aastal investeerime palju oma inimestesse

Harju Elekter teatas mullu sügisel, et ettevõttel seisavad ees suured muutused, sest plaanis on ühendada Elektrotehnika ja Teletehnika tehased. Seekordses "Tööstusuudised eetris" saates räägime, kui kaugele on ühinemine jõudnud, milliseid muutusi on ettevõte seni kahe tehase ühendamiseks teinud ja millised sammud ootavad veel ees.

