Paari nädalaga selgub, kas EKRE-l õnnestub e-valimised nullida

EKRE esimees Martin Helme. Foto: Liis Treimann

Valimiskomisjonil on tänasest aega viis tööpäeva EKRE e-valimiste kaebuse lahendamiseks. Juhul, kui see jääb rahuldamata, on riigikohtusse minekuks kolm päeva ja seejärel kohtul otsuse vastuvõtmiseks nädal, selgitas valimiskomisjoni esimees Oliver Kask.

Kask rääkis hommikuprogrammis, et lisaks EKRE kaebusele on kaebusi tulnud terve hulk, lisa tuli veel täna hommikulgi. “Kui need kõik lahendatud saavad, siis saame valimistulemused välja kuulutada,” kirjeldas Kask seda, mis eelneb riigikogu uue koosseisu väljakuulutamisele.