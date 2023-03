Uudised

Äripäev

12. märts kell 13:00 Kuula







Raadiohommikus: tegeleme Ida-Viruga. Aga kuidas?

Ida-Virumaa teemad ja sealsed inimesed vajavad rohkem tähelepanu, on paljud poliitikud ja ettevõtjad pärast valimistulemusi ühte meelt. Foto: Liis Treimann

Aivo Petersoni ja Mihhail Stalnuhhini võimsad häältesaagid riigikogu valimistel panid taas rääkima sellest, et valitsuse tasandil tuleb Ida-Virumaa teemadega süsteemsemalt tegelema hakata.

Aga mida üldse saaks senisest paremini teha, et elu sealses piirkonnas areneks ning kohalikud tunneksid, et riik hoolib neist? Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis küsime seda sihtasutuse Ida-Viru Investeeringute Agentuur juhilt Teet Kuusmikult.

Söögikoht VLND Burger korraldas sotsiaalmeedia kampaania, millega ärgitati noori valima minema. Ettevõtmisesse kaasati mitmeid tuntud inimesi, nagu näiteks Henrik Kalmet ja Roosabanaanike. Stuudiosse tuleb VLND Burgeri üks omanikke, noor ettevõtja Kris Süld, kellelt uurime, miks burgerirestoran säärase kampaania teha võttis. Ühtlasi arutleme selle üle, miks osa ettevõtjaid ei soovi poliitika teemal või ühiskondlikes protsessides üldse kaasa rääkida ning kas siinkohal võib märgata põlvkondlikke erinevusi.

Äripäeva arvamustoimetuse juhi Neeme Korviga räägime parajasti käivast arvamuslugude konkursist Edukas Eesti ja vaatame otsa juba ilmunud töödele, ajakirjanik Indrek Lepikuga vestleme välispoliitikas aktuaalsel teemal – Ukrainale laskemoona hankimine.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50-10.00 "Obskuurne majandus". Mida teie arvate Eesti inimestest, kelle nimi on Brändon või Trevor, Tyson või Randy? Või siis Sheryl, Änžeelica või Chätryn? Mõned vanemad panevad oma lastele sellised nimed, aga need, kes kohe kindlasti selliseid nimesid ei paneks, peavad neid naeruväärseteks.

Eelarvamust, et eksootilise, võõrapärase või võimalikult keeruka nimega inimesed on madalama majandusliku, haridusliku või sotsiaalse staatusega, on Saksamaal nimetatud kevinismiks. Sest nimi Kevin on üks klišeelik näide 80-90ndatel poistele pandud angloameerika nimest. Ja läänesakslased peavad seda idasakslasest ossi nimeks: järelikult on Kevin vaene ja vähem haritud.

Kas madalamas sotsiomajanduslikus staatuses on süüdi nimi või tema lapsevanemad, kuula saatest “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Tehnikarendi- ja produktsioonifirma Event Center tähistab tänavu 20ndat tegutsemisaastat. Mis on ajaga üritusturundusmaastikul muutunud, mida kliendid täna soovivad ja millised on valdkonna trendid, räägivad saates ettevõtte juhatuse liikmed Margus Lever ja Peep Kala. Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00-12.00 "Kuum tool". Ärikinnisvaraturgu ootab ees keeruline aasta, tõdesid Eften Capitali jaeärisuuna juht Kristjan Tamla ja kinnisvara konsultatsioonide ettevõtte Colliersi partner Avo Rõõmussaar saates. Tamla sõnul võib praeguse euribori tõusutempo taustal olla lausa kindel, et turule hakkab tuleb sundmüügi hinnaga objekte.

Saates saate pikemalt kuulata, milline on olukord ärikinnisvaraturu erinevates segmentides ning miks sisenevad fondid aina enam ka elukondliku kinnisvara turule. Saadet juhib Kristjan Kurg.

13.00-14.00 "Äritehnoloogia saade". Saates räägime küberturvalisusest: milliseid ründeid ja mis eesmärgil tehakse, kuidas kaitsta ettevõtet ja töötajaid, millised on levinumad müüdid ja valearvamused küberturvalisuse osas. Saates arutlevad neil teemadel Postimees Grupi tehnoloogiajuht Martin Havik ja Elisa Eesti ärikliendiüksuse juht Artur Praun. Saadet juhib Indrek Kald.

15.00-16.00 "Lavajutud". Saates kuulete ettekandeid veebruari keskel toimunud järjekorras kahekümne kolmandalt Gaselli Kongressilt, mis on inspiratsioonisündmus kiiresti kasvavate firmade omanikele ja juhtidele.

Esmalt kuulete äsja profikarjääri lõpetanud jalgratturi Tanel Kangerti ettekannet, millest selgub, kuidas Kangert sportlasteega alustas, kuidas esimeses profitiimis Prantsusmaal kohaneda püüdis ning seejärel oma koha meeskonnas Astana leidis. Peale profikarjääri lõppu on Kangert keskendunud aga oma spordikogemuse baasil rattapoe Veloteek tegemistele ning ettekandes räägib ta, kuidas fookust koomale tõmbas ning end rattaärimehena leidis.

Teises ettekandes kõneleb psühholoog ja koolitaja Mare Pork, kuidas õppida süstemaatiliselt rõõmustama ning mil määral teadlik enesejuhtimine aitab ka ebaedust üle saada. Lisaks räägib ta, mis nähtus on negatiivne nihe ning kuidas ümberlülitamise tehnikaga negatiivsusest üle saada.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.