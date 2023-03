Uudised

Raadiohommikus: Äripäev on Ukrainas, stuudios tehisintellekt

Äripäev on sel nädalal Ukrainas. Foto: AFP/Scanpix

Äripäeva ajakirjanikud on algaval nädalal Ukrainas. Võtame ühendust Indrek Lepikuga ja uurime, mida põnevat on plaanis lugejale pakkuda.

Teisipäeval avaldati juturoboti ChatGPT uusim versioon GPT-4, mis õpib usinalt eesti keelt ja kultuuri. Sellest, mida järjest targem tehisintellekt teha oskab ja kuidas seda juba lähiajal toodetes ning teenustes kasutada, tuleb rääkima Eesti Keele Instituudi keeletehnoloogia kompetentsikeskuse juht Kadri Vare. Stuudios on küsimustele vastamas ka juturobot ise.

Koalitsioonikõnelused jätkuvad. Finantssektori ootused uuele valitsusele võtab kokku FinanceEstonia juhatuse liige ja Finora Panga kaasasutaja Andrus Alber.

Tallinna Kaubamaja kutsus reedel aktsionärid kokku. Börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel käis kohal ja usutles ettevõte juhti Raul Puuseppa.

Pangandus ja intressid andsid viimastel päevadel palju kõneainet. Milliseid sõnumeid on oodata lähipäevil, kõneleb börsiajakirjanik Jaan Martin Raik investor Toomase meeskonnast.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Laura Saks.

Raadiopäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Arvate et floppy discid ehk disketid on välja surnud? Ei-ei! Neid kasutatakse veel nii mõnesti tööstusharus aktiivselt, kuigi nn e-riigis Eestis on seda ilmselt raske uskuda.

Näiteks on siiani alates tikkimismasinatest kuni plastivormimismasinateni, meditsiiniseadmetest kuni lennukiteni välja olukordi, kus disketid on asendamatud. Usaldaksite lennukit, mis sõltub veel disketist?

Igal juhul on diskettide varud otsa lõppemas, sest nende tootmine lõpetati 2010. aastal. Aga näiteks USA sõjavägi kasutas oma tuumaarsenalis kuni 2019. aastani veel väga algelisi diskette. Mis nüüd saab, saab kuulata saatest.

Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 "Kuum tool". Saates on külas ettevõtja Allan Martinson, kes räägib, mida ta arvab Silicon Valley Banki kokkuvajumisest ja millised võivad olla selle tagajärjed. Juttu tuleb ka poliitikast.

Saatejuht on Marge Ugezene.

12.00–13.00 "Fookuses: juhi areng". Saate teemaks on seekord tehnoloogia roll juhtimises. Külas on tööstusidufirma Fractory asutaja ja tegevjuht Martin Vares ning Elisa ärikliendiüksuse juht Artur Praun, kes maalivad saates pildi sellest, kuidas tehnoloogia meie tööelu 5-10 aasta pärast muudab ning aitab koos hea juhtimisega ettevõtete tootlikkuse kasvule kaasa. Samuti tuleb juttu sellest, miks on varsti igal juhil oluline tunda elementaarseid psühholoogia aluseid ning miks hirmuga juhtimine enam ammu ei toimi.

Saatejuht on Signe Sillasoo.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates pakume kuulamiseks 16. märtsil toimunud konverentsi ja messi "Tark tööstus 2023" aruteluringi "Kuidas digitaliseerimisplaan juhile "maha müüa"?", kus osalesid YOOK Productioni juht Katre Kõvask, Harju Elekter Eesti tegevjuht Alvar Sass ja Incap Estonia juht Margus Jakobson. Vestlust juhib Aigar Vaigu.

Saate teises pooles on võimalik kuulata aga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juhi Andri Haranit ettekannet sellest, milliseid võimalusi näeb riik tööstusele lähitulevikus.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saade on salvestatud veebruari keskel toimunud 23. Gaselli Kongressil. Gaselli Kongress on inspiratsioonisündmus kiiresti kasvavate firmade omanikele ja juhtidele, kelle tööst sõltub Eesti majandus.

Saate esimeses pooles kuuleme Metsavenna turismitalule aluse pannud Meelis Mõttuse ettekannet, kes räägib äri ajamisest maal ja praeguses majanduskeskkonnas toimetulekust. Mõttus jagab ka, miks on maal innovatsiooniga keerulised lood.

Saate teises pooles astub üles Eesti edukamate ja kiiremini kasvavate ettevõtete ristiema ning endine Foxway tegevjuht Agnes Makk. Ta räägib ettekandes, kuidas hoida tänastes tingimustes kiiret kasvutempot, kuid jõulise lainemise käigus mitte lõhki minna. Ka seda, kuidas õnnestus Foxwayl tempokalt kasvada.

