Raadiohommikus: Eesti popimad maksuskeemid ettevõtte tulumaksu vältimiseks

Maksuameti juhtiv maksuaudiitor Madis Laas. Foto: Raul Mee

Eelmisel aastal kontrollis maksuamet ettevõtte tulumaksu tasumist enam kui 1200 firmas. Maksuameti juhtiv maksuaudiitor Madis Laas räägib reedel Äripäeva raadio hommikuprogrammis, mida maksuametnikud kontrollitud firmade raamatupidamisest avastasid ning milliseid maksuskeeme ettevõtte tulumaksu tasumise vältimiseks kasutati.

Veel vestleme hommikuprogrammis Viljandis elava muusiku ja literaadi Üllar Myrakas Priksiga, kes teeb esimesi samme ettevõtjana. Räägime juba 30 aastat ettevõtluses tegutsenud akna-, ukse- ja trepitootja Aru Grupp omaniku Juhan Viisega, kes 13 aastat tagasi tuli ideele hakata korraldama Kadrina keskkoolis arvutijoonestamise võistlust CADrina, millest on kasvanud välja suurejooneline festival. Lisaks teeme temaga juttu Aru Grupi käekäigust ja olulistest väljakutsetest.

Lähema paari aasta jooksul pannakse Eestis tõenäoliselt kinni mitu väikest maakooli. Sulgemine ähvardas ka Rakvere vallas tegutsevaid Lasila põhikooli ning Veltsi lasteaed-algkooli, kuid kohalike inimeste protestid sundisid vallajuhte sulgemisotsust vähemalt aasta edasi lükkama. Uurime nende mõlema kooli direktorilt Marja-Liisa Männikult, miks väikekoolid pole Eestis elujõulised ning kas neid on üldse Eestile vaja.

Reede hommikul avalikustab statistikaamet värske eluaseme hinnaindeksi. Statistikaameti juhtivanalüütik Egne Säinast aitab vaadata numbrite taha ja annab ülevaate, mis eelmise aasta viimases kvartalis eluasemehindadega Eestis juhtus.

Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ning uudiseid toimetab Romet Toomas Tiitsaar.

Saatepäev jätkub kuue saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". Maailmas on kolm riiki, kus ei kasutata ametlikult meetermõõdustiku: Myanmar, Libeeria ja USA. Muidu polekski nagu häda, aga kogu ülejäänud maailm, ka äri- ja teadusmaailm, saavad asjadest ühtmoodi aru, kuid nende kolme riigiga asju ajades võib riskida möödarääkimistega.

Teisendusvead on tekitanud lähiajaloos ka kulukaid õnnetusi. Näiteks kaotas NASA 1999. aastal sadu miljoneid maksva Marsi-sondi ja kuude kaupa kulutatud töötunde, sest kaks meeskonda ei suutnud Inglise mõõtühikuid meetermõõdustikku ümber teisendada.

Mis siis juhtus, kuula täpsemalt saatest. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Eesti kunstiturg buumib ning valdkonna pioneeri ja turuliidri Haus Galerii viimaste oksjonite käive on ületanud miljoni piiri.

Mida peaks kunsti investeerimisel teadma kunstituru arengutest, kunsti õiglasest hinnast, millised on tootlused ning investeeringute tasuvuse aeg, selgitab saates galerist Piia Ausman. Ühtlasi saame paar head vihjet, millist kunsti praegu osta.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Saates tuleb juttu skandaalist politseis, võimuvõitlusest Keskerakonnas, koalitsiooni läbirääkimistest, tasuta ühistranspordist kuni Netflixi maksustamiseni välja. Aga ka Ukraina taastamisest ja keskpankade rahapoliitikast.

Stuudios on ajakirjanikud Indrek Lepik, Neeme Korv ja Kristjan Pruul.

12.00–13.00 "Fookuses: Euroopa majandus". Saates võtame käsitluse alla Euroopa Parlamendi otsused, mis puudutavad hoonete energiatõhusust, aga ka teemad, mis seonduvad metsanduse, põllumajanduse ja maakasutusega ning mis on kõik laiemalt seotud Euroopa Liidu kliimaeesmärkidega.

Teemasid puudutades räägime ka eelmisel nädalal Eestis palju vastukaja tekitanud hoonete kohustusliku energiamärgiste direktiivi eelnõust ning uurime, millal ja milline võiks tulla lõplik Euroopa Liidu otsus hoonete energiamärgiste kohta.

Saates annab üle helisilla intervjuu europarlamendi saadik, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kuuluv Marina Kaljurand. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 "Läbilöök". Saates on külas bändis 5Miinust kuulsust kogunud Pavel Botšarov, keda tuntakse venelasena, ansambli Gorõ Lana liikmena, Gameboy Tetris nime all ja kes on tavaelus hobinäitleja ja kahe lapse isa. Aastal 2020 valiti tema lugu „Für Oksana“ Eesti muusikaauhindadel aasta looks, teatrilavadel on ta tiirelnud üle 20 aasta. Aastal 2021 pälvis ta Valgetähe IV klassi teenemärgi.

Saates tuleb juttu tema karjäärist nii lauljana kui näitlejana. Kuidas ta integreeris venelasi eestlaste sekka ja kas olukord täna Venemaal on seda kuidagi kahjustanud? Kas ta on nüüdseks piisavalt edukas, et muusika loomisega hästi ära elada? Või hoopis teatriga? Lisaks räägime artisti elust ja vaimsest tervisest.

Saatejuht on Alyona Stadnik.

15.00–16.00 "Tervisetark". Miks tuleks vahet teha, kas tegemist on notsitseptiivse, neuropaatilise või notsiplastilise valuga? Kas valulävi on püsiv suurus või saab enda valutundlikkust ka muuta? Kuidas hinnata valu tugevust nii täiskasvanutel, lastel kui nendel inimestel, kes ei oska ega suuda oma valu adekvaatselt kirjeldada?

Neile ja paljudele teistele valusatele küsimustele vastab saates valuraviarst Aleksandra Šilova. Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.