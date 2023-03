Artikkel

Koalitsioonikõnelejad: riigil on raha veel vähem, kui me arvasime

"Ma ju ütlesin, et raha ei ole!" Tänasel koalitsioonikõneluste pressikonverentsil märkis sotside esimees Lauri Läänemets (vasakul), et erinevalt teistest teadsid sotsid juba enne valimisi, et riigil on rahaga pahasti. Läänemets, Kaja Kallas (Reformierakond) ja Lauri Hussar (Eesti 200) püüavad nüüd koos nuputada, mida loodav valitsus üldse ära teha saab. Foto: Liis Treimann

Koalitsioonikõnelusi pidavad Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide juhid nentisid, et riigi rahandus on kehvas seisus ja veel ei ole teada, milles neil on üldse võimalik kokku leppida. „Nüüd algavad need ajad, kus me hakkame detailide üle vaidlema,“ ütles peaminister Kaja Kallas.

Viimased kaks päeva on eksperdid andnud koalitsioonikõnelejatele ülevaadet, mis riigi rahanduses toimub. „Üldine kokkuvõte on, et kõiki majandusprognoose üldiselt korrigeeritakse allapoole ja seega on olukord raskem kui me arvasime,“ ütles Kallas.