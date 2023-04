Nädala raadiohitid: ambitsioonikas investor, idufirmade mured ja võluvits läbipõlemise vastu

Naiste madal ambitsioon teha juhtimiskarjääri on müüt

Juhtimis-coach Merle Viirmaa on ligi kümme aastat tegelenud naisjuhtidega ning ta on veendunud, et naiste madal ambitsioon juhiks areneda on müüt.

