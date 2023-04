Kuressaare erootikapood varustab kaubaga kliente ka Valgast ja Võrust

Lõpuks võidab ikka see investor, kes investeerib iseendasse

Algaja investor õpib enda, edasijõudnud teiste kogemustest. Et raamatust tuleb tarkus teiste arvelt, on see üks arukamaid, mis peamine, riskivabamaid viise, kuidas oma kogemusi paisutada. Just need kuus raamatut peaksid olema kindlasti loetud, enne kui asud suuremaid investeerimistegusid tegema.

