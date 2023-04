Uudised

Äripäeva raadio hommikut veab Verstoni juht

Kui möödunud nädala neljapäeval juhtis hommikuprogrammi aasta juhi nominent Kristi Lomp, siis sel neljapäeval on sama ülesandega Äripäeva raadio eetris Vestoni juht Veiko Veskimäe. Foto: Andras Kralla

Neljapäeva hommikul veab Äripäeva raadio hommikuprogrammi pooleteise tunni vältel taristuettevõtte Verston juht Veiko Veskimäe, üks aasta juhi nominentidest.

Veiko võtab luubi alla roheteemad ning on lubanud stuudios intervjueerida uue valitsuse kliimaministrit Kristen Michalit ning riigikantseleis Eesti rohepöörde elluviimist juhtivat Kristi Klaasi. Samuti räägib Veiko Veskimäe rohepöördest Auto100 ASi Škoda margi müügijuhi Gert Rohtlaga ning meedia rollist rohepöörde kajastamisel Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandeliga.

Lisaks on programmis võimalik kuulata intervjuusid Coop Panga juhi Margus Ringiga panga majandustulemustest ja plaanidest, konsultatsiooniettevõtte Colliersi investeeringute nõustamise juhi Margus Tinnoga ärikinnisvarast ning Eestis ja välismaal laineid löönud dokumentaalfilmi “Savvusanna sõsarad” autori Anna Hintsi ning produtsent Marianne Ostratiga filmitegijate argipäevast.

Veiko Veskimäele lisaks on ülejäänud hommikutundidel saatejuhtideks Äripäeva ajakirjanikud Lauri Leet ja Laura Saks.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Millist kodutehnikat eestlane eelistab ja kuidas tagada parimat äriklienditeenindust, räägivad saates Expert Eesti turundusjuht Laura Laanjärv ja hulgimüügijuht Riina Neeme. Juttu tuleb ka Experdi vaadetest tulevikule. Saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00–12.00 "Poliitikute töölaud". Saates on külas riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ja Parempoolsete juhatuse liige Siim Kiisler ning räägime peamiselt koalitsioonilepingust, aga natuke ka poliitilisest olukorrast.

Nii Keskerakond kui Parempoolsed on mõlemad koalitsioonilepingu suhtes kriitilised, aga küllaltki erinevatel põhjustel – küsime, miks ei meeldi ühele kärped ja teisele maksutõusud ning milliseid alternatiive koalitsioonilepingus sõnastatud lahendustele pakuvad nemad. Saatejuht on Lauri Leet.

12.00–13.00 "Digipööre kaubanduses ja tööstuses". Saates on külas trükikoja K-Print omanik Rait Rebane. Räägime temaga sellest, kuidas digitaliseerimine aitab K-Prindil Skandinaavia turul edukas olla ja kui palju on digitaliseerimisest tulenevat efekti võimalik Exceli abil hinnata. Toome konkreetseid näiteid, kuidas kogu protsess alates tellimuse saabumisest kuni valmis töö kättetoimetamiseni välja näeb. Rait Rebane on veendunud, et digitaliseerimata ei ole võimalik tulevikus äri ajada. Saatejuht on Hando Sinisalu.

13.00–14.00 "Autojutud". Kordame 2021. aasta veebruaris eetris olnud saadet, mis räägib Eesti automaastikust möödunud sajandi 20ndatel ja 30ndatel ehk esimesel iseseisvusperioodil. "Wabariigi" autopilti kujundasid taksojuhid ja Ameerika raud. Kuidas, seda selgitab saates teadlane ja autoajaloohuviline Riho Paramonov. Teda intervjueerib Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saade keskendub riigihankega seotud teemadele. Vaidlustuskomisjoni ja kohtu praktikaid tutvustab õigusbüroo Laesson ja Partnerid juht Tuulikki Laesson. Saadet juhib Äripäeva teabevara toimetaja Külli Seppa.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.