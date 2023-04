Bolt ja Citybee automaksu pärast liialt ei muretse

Kui automaks, siis mitte kaua mõeldud kööbakas

Automaksuga kokku korjata kavatsetav rahahunnik on suur ning kipub kõnelema sellest, et ennekõike kehtestatakse maks ikkagi selleks, et eelarveauke lappida. Tuleb teha paremini, kirjutab Äripäev juhtkirjas.